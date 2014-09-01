Сегодня день памяти народного поэта Кабардино-Балкарии Кайсына Кулиева





Сегодня день памяти народного поэта Кабардино-Балкарии Кайсына Кулиева. 36 лет прошло с того дня, как знаменитый стихотворец ушел из жизни. Имя классика советской литературы, лауреата Ленинской и Государственной премий известно всему миру. Его произведения были переведены с балкарского на 140 языков. Стихи легли в основу многих песен. По традиции сегодня на проспекте им.Кулиева у памятника поэту соберутся представители общественности, вспомнят о мастере слова, возложат цветы к монументу. Начало встречи – в 11 часов. А после поклонники таланта Кайсына отправятся в Чегем, в мемориальный Дом-музей. Здесь же состоятся Кулиевские чтения: школьники процитируют полюбившиеся строки. Также в музее планируют открыть новую экспозицию.