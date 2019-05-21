Сегодня адыги всего мира вспоминают жертв Кавказской войны. — 2019.05.21

В связи с этим временно исполняющего обязанности Главы Кабардино-Балкарии Казбек Коков обратился к жителям республики.

21 мая исполняется 155 лет со дня окончания Кавказской войны, которая привела к драматичным последствиям в судьбе адыгского народа. В этот день мы склоняем головы перед памятью жертв этой страшной войны, скорбим по погибшим, разделяем боль утраты всех, кто вынужденно покинул историческую родину. Вспоминая одну из самых трагических страниц в истории адыгского этноса, мы также воздаём должное мудрости и дальновидности наших предшественников: вопреки невзгодам и тяготам они остались верными судьбоносному выбору наших далёких предков на единение с Россией, благодаря чему сумели сберечь родную землю, сохранить самоидентичность, национальную культуру, перспективы дальнейшего развития нашего народа. Сегодня он в единой многонациональной семье народов Российской Федерации идёт по пути мира, созидания и социального прогресса. Уверен, в единстве, сплоченности и общественном согласии мы сумеем преодолеть любые трудности, обеспечить достойное будущее родной Кабардино-Балкарии., — говорится в обращении Казбека Кокова.