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Сцены охоты, высеченные на скалах можно увидеть в Эльбрусском районе

Сцены охоты, высеченные на скалах можно увидеть в Эльбрусском районе

23.06.2023 | 10:15
В путешествие отправились члены республиканского клуба Русского географического общества «Альтаир», а также группа молодых ученых из восьми регионов России. Рисунки находятся в труднодоступном месте –  у подножия Скалистого хребта. Обнаружили их 10 лет назад. Исследователи, приезжавшие сюда в 2019-м, допустили, что изображения характеризуют сразу два исторических периода – бронзовый и железный. Проект «Сокровище гор» разработали в клубе «Альтаир». Идея получила грантовую поддержку Русского географического общества. До конца этой недели участники побывают в местах, где находятся   исторические, в том числе архитектурные памятники.
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