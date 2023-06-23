Сцены охоты, высеченные на скалах можно увидеть в Эльбрусском районе

В путешествие отправились члены республиканского клуба Русского географического общества «Альтаир», а также группа молодых ученых из восьми регионов России. Рисунки находятся в труднодоступном месте – у подножия Скалистого хребта. Обнаружили их 10 лет назад. Исследователи, приезжавшие сюда в 2019-м, допустили, что изображения характеризуют сразу два исторических периода – бронзовый и железный. Проект «Сокровище гор» разработали в клубе «Альтаир». Идея получила грантовую поддержку Русского географического общества. До конца этой недели участники побывают в местах, где находятся исторические, в том числе архитектурные памятники.