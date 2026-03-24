Сборная КБР завоевала 13 медалей на чемпионате ЮФО и СКФО по плаванию

На чемпионате Южного и Северо-Кавказского федеральных округов по плаванию сборная Кабардино-Балкарии завоевала 13 медалей. Соревнования прошли в Краснодаре.
В турнире участвовали более 600 спортсменов из 14 регионов. Сборную республики представляли 11 пловцов. На чемпионате команда завоевала золото, серебро и 4 бронзы. Мария Шелаева взяла три награды: золото на стометровке вольным стилем, серебро на 50 метрах и бронзу на стометровке брассом. В эстафетах мужская и женские команды добавили в копилку сборной две бронзы. На первенстве округа среди юношей и девушек 14-15 лет сборная республики выиграла 2 золота, 4 серебра и 1 бронзу. София Батырова победила на дистанции 800 метров вольным стилем и стала второй на полутора километрах.
Вячеслав Ким – первый на 50 метрах вольным стилем и второй на 200 метрах брассом. Марат Махов трижды брал серебро на дистанциях 50, 100 и 200 метров брассом. Тренируют спортсменов Роберт Гаракян, Милана Карданова и Марат Газатулин.
