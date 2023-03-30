Сборная КБР заняла первое место в командном зачёте по горнолыжному спорту

В Терсколе завершились межрегиональные соревнования по горнолыжному спорту «Кубок СКФО» среди юношей и девушек 2007-2008, 2009-2010 года рождения. В состязаниях принимали участие около 50 спортсменов из Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкессии.
По результатам командного зачёта сборная Кабардино-Балкарии завоевала первое место.
Победителями в личном зачете стали спортсмены республики: Балаев Абу-Бакир, Цакоева Малика, Гедгафов Ислам - в двух дисциплинах. Серебро дважды завоевал Доттуев Хаджимурат. Бронза в гигантском слаломе у Кэницэ Корнея, в слаломе третье место заняла Динаева Самира.
Подобные соревнований увеличивают мотивацию юных спортсменов к получению высоких результатов и направлены на развитие горнолыжного спорта в нашей республике и на Северном Кавказе.
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