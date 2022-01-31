Сборная КБР победила в Кубке Северо-Кавказского округа по олимпийскому тхэквондо

Сборная Кабардино-Балкарии победила в Кубке Северо-Кавказского округа по олимпийскому тхэквондо среди юношей, юниоров и взрослых, который прошел в Нальчике. Сборная нашей республики традиционно выставляет на такие турниры немало спортсменов. И в этот раз их было почти сорок. Среди единоборцев из КБР есть сильнейшие на мировом и европейском уровнях. Всего же в открытом турнире участвовали команды из полутора десятков регионов. Из-за пандемии количество участников ограничили. И к тому же соревнования проходили без зрителей. В итоге бронзу завоевали спортсмены Северной Осетии, на втором месте – сборная Дагестана, Кабардино-Балкария – безоговорочный лидер. И пока продолжался турнир, в Нальчик пришла радостная новость: спортсменки из нашей республики Мадина Сатушиева и Татьяна Жилова победили в финале чемпионата России по тхэквондо среди спортсменов с поражением слуха. В результате представительницы Кабардино-Балкарии получили право выступить на Сурдлимпийских играх в Бразилии в мае этого года.