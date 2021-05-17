Сборная России по горным лыжам приступила к тренировкам в Приэльбрусье





Сборная России по горным лыжам приступила к тренировкам в Приэльбрусье. В больших стартах принимают участие не только взрослые мужская и женская команды, но и юниорская.

За кадром: На курорте все ещё продолжается сезон катания, снег лежит на уровне второй и третьей очередЕй канатных дорог от станции «Кругозор» до «Гара-Баши». Чтобы спортсмены полноценно занимались, но не мешали отдыхающим, для них согласовали особый график: тренировки команд будут проходить ранним утром, до официального открытия курорта. Специально для них канатки будут включать рано утром. Сборы продлятся до конца мая у мужчин и до начала июня у женщин.