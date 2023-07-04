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Сбор урожая косточковых в КБР в самом разгаре

Сбор урожая косточковых в КБР в самом разгаре

04.07.2023 | 15:54
Вот так, одну за одной, бережно собирают урожай. Этот черешневый сад в Баксанском районе заложили в 2018-м. Деревья подкармливали, поливали, защищали от вредителей… И вот – первый урожай. Черешня крупная, блестящая – востребованная у покупателей. Предприниматель Ахмед Абрегов с детства мечтал о черешневом саде. Однако не думал, что такой бизнес станет делом жизни. Плантация занимает больше пяти гектаров. По технологии здесь высадили около четырех тысяч саженцев. С каждого гектара намерены получить по 10 тонн фруктов. Черешня очень уязвима перед капризами природы, рассказал садовод: если идет дождь, плоды могут потрескаться. Ахмед Абрегов выбрал более стойкий сорт. Еще одно важное преимущество плодов этого сорта – долго хранятся и легко переносят транспортировку. Ежедневно урожай черешни собирают до 50 человек. Работают несколько бригад. Уже получили больше 20 тонн. Реализуют в основном оптом – прямо из сада. Появились на прилавках еще одни сезонные фрукты – абрикосы. К середине лета должны созреть нектарины и персики. Всего же в Кабардино-Балкарии косточковыми заняты почти две с половиной тысячи гектаров. Валовой сбор в прошлом году составил примерно 40 тысяч тонн. По словам аграриев, в нынешнем, несмотря на дожди, урожайность ничем не уступает.   https://t.me/vestikbr
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