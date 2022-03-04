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Сбербанк не списывает деньги со счетов пользователей

Сбербанк не списывает деньги со счетов пользователей

04.03.2022 | 17:06
Приложение «Сбербанк Онлайн» якобы автоматически списывает деньги с пользователей, есть случаи несанкционированных списаний, сообщает телеграм-канал война с фейками. Этот фейк опровергает сам «Сбербанк» в своем официальном телеграм-канале. Банк сообщает, что взломов не было и мобильное приложение защищено. Также напоминается о том, что пользователи могут сами настроить разрешения на списания по картам и даже установить полный запрет на покупки через интернет. «Сбербанк» регулярно публикует опровержения недостоверной информации о своей работе в рубрике «Вместе против фейков».
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