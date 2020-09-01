Сбалансированный рацион школьников

В 11-й школе Нальчика бесплатное питание организовано, как и положено, с 1 сентября. Горячими блюдами обеспечены почти 600 ребят с 1 по 4 классы, среди них и дети с ограничениями по здоровью.

Чтобы полноценно перейти на новые требования, проведена большая работа, рассказывает директор школы Татьяна Тхагапсова. Необходимо было технологическое оборудование, согласовать меню в соответствии с рекомендациями надзорных органов, выбрать проверенных поставщиков.

С этого года Роспотребнадзор разработал методические рекомендации, которые предусматривают родительский контроль за организацией горячего питания школьников. Кроме того, специалисты ведомства проводят свои проверки образовательных учреждений.

Питание детей в школах должно быть сбалансированным и включать необходимое количество белков, жиров, углеводов и минеральных веществ. Роспотребнадзор в ходе своей деятельности проверяет наличие производственных цехов в школах и организацию производственного процесса приготовления пищи, а также наличие технологического оборудования, необходимого для реализации этого.

Закон об обязательном бесплатном горячем питании для учеников младших классов вступил в силу в мае. Для его реализации до сентября 2023 года в федеральном бюджете предусмотрено более 108 миллиардов рублей.