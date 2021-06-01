Саудовская Аравия вновь отменила разрешение на въезд в страну для паломников





Саудовская Аравия вновь отменила разрешение на въезд в страну для паломников из других стран, которые собирались совершить хадж. Причина – новая коронавирусная инфекция. Такой же запрет существовал и в 2020-м. Отмечу, что ежегодно в традиционной поездке к святым местам ислама в Мекке и Медине участвуют примерно три миллиона человек. Из них два миллиона прибывают из-за границы. В этом году хадж выпадает на середину июля – с 17-го по 22 число. Добавлю, что в Кабардино-Балкарии прием документов для поездки к святым местам не объявляли – ждали, пока власти Саудовской Аравии примут окончательное решение.