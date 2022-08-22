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Санаторий “Радуга” принял сегодня больше 30 детей из Херсонской области

Санаторий “Радуга” принял сегодня больше 30 детей из Херсонской области

22.08.2022 | 15:21
“Радуга” сегодня приняла больше 30 детей из Херсонской области. В нальчикском социально-реабилитационном центре жители Скадовского района отдохнут и поправят здоровье. Поездку организовали благодаря шефской помощи со стороны Кабардино-Балкарии. Ребята проведут в республике почти месяц. Программа пребывания насыщенная. В ней лечебные процедуры будут сочетаться с играми и экскурсиями. Гостям также предложат сбалансированное питание. В центре “Радуга” рассчитывают, что гости из Скадовска наберутся сил и настроение у ребят будет отличное. https://t.me/vestikbr
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