Санаторий “Радуга” принял сегодня больше 30 детей из Херсонской области

“Радуга” сегодня приняла больше 30 детей из Херсонской области. В нальчикском социально-реабилитационном центре жители Скадовского района отдохнут и поправят здоровье.
Поездку организовали благодаря шефской помощи со стороны Кабардино-Балкарии. Ребята проведут в республике почти месяц. Программа пребывания насыщенная. В ней лечебные процедуры будут сочетаться с играми и экскурсиями. Гостям также предложат сбалансированное питание.
В центре “Радуга” рассчитывают, что гости из Скадовска наберутся сил и настроение у ребят будет отличное.
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