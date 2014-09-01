Самозанятые граждане в КБР могут оформить целевые микрозаймы до 500 тысяч рублей





С этого года самозанятые граждане могут получить микрозаймы на расширение собственного дела. Предоставляет их Фонд микрокредитования субъектов малого и среднего предпринимательства Кабардино-Балкарии в рамках профильного нацпроекта. Рассчитывать на него могут физические лица, состоящие на учёте в налоговой службе и работающие на территории республики. Для получения господдержки необходимо самостоятельно зарегистрироваться в приложении «Мой налог» или обратиться к специалистам регионального центра «Мой бизнес». Сумма микрозаймов до 500 тысяч рублей, договор заключается на срок до 24 месяцев. По словам директор Фонда микрокредитования субъектов малого и среднего предпринимательства КБР Камиля Мечиева, процентная ставка по микрозайму составляет 6,5 процента при наличии залогового обеспечения и по поручительству некоммерческой организации «Гарантийный фонд КБР». В любом случае процентная ставка по микрозайму не превышает 10-ти процентов годовых. Все микрозаймы целевые. В течение трех месяцев после получения средств заёмщик обязан предоставить отчет об их расходовании. Все подробности можно узнать на официальном сайте фонда микрокредитования субъектов малого и среднего предпринимательства КБР.