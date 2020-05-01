Самоизоляция в прямом эфире: сотрудники ГТРК «Кабардино-Балкария» отмечают День радио

«В эфире «Вести Кабардино-Балкария», здравствуйте!»… Съемки прямого эфира из центральной студии — роскошь, которую в условиях действия ограничительных мер позволили исключительно в честь Дня радио.

— Стены Дома радио практически пусты, непривычно заходить в свой кабинет, когда здесь нет коллег, а свой профессиональный праздник встречать в средствах индивидуальной защиты, — с сожалением признается корреспондент Службы радиовещания Елена Бесланеева.

Большинство сотрудников сейчас работают дистанционно. Известный в республике радиоведущий Ильяс Созаев оборудовал студию звукозаписи прямо у себя дома.

— Никто даже не догадывается, что мы записываемся дома, а не в студии. Нам радийщикам намного легче, чем нашим друзьям с телевидения. Чтобы устроить такую маленькую студию, нужен приличный микрофон, персональный компьютер и чтобы люди не мешали, чтоб материал был под рукой, — объясняет Ильяс Созаев

Вещательная сетка не изменилась. Материалы выходят в прежнем режиме. И это заслуга всей команды, подчеркивает начальник Службы радиовещания ГТРК «Кабардино-Балкария» Лариса Маремкулова.

— Наши корреспонденты и ведущие программ – они все время на связи. Они освоили, я считаю, еще одну профессию — удаленного корреспондента. Он в условиях самоизоляции, кстати, очень трудных условиях, добывает информацию, он ее обрабатывает, он себя записывает, он себя монтирует, и выдает ее в эфир, — отмечает Маремкулова.

Тем временем в студии работают коллеги-профессионалы, без которых выход в эфир практически невозможен. Выпускающий редактор и звукооператор. В их работе сегодня мало что изменилось. Они обязаны быть на месте ежедневно, чтобы вовремя выдать в эфир передачи и выпуски новостей.

Свой профессиональный праздник все вместе работники радио отметят позже, ну а пока поздравления и добрые пожелания коллегам они передают на расстоянии.