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Самка переднеазиатского леопарда Лаура ушла из Северной Осетии в Кабардино-Балкарию

Самка переднеазиатского леопарда Лаура ушла из Северной Осетии в Кабардино-Балкарию

03.01.2023 | 16:07
Самка переднеазиатского леопарда Лаура ушла из Северной Осетии в Кабардино-Балкарию. Об этом сообщили ученые соседнего региона. Информацию о передвижении получают с помощью ошейника с GPS-навигатором. Ранее Лаура находилась на скалах и крутых склонах. Для охоты выбирала крупную добычу – косуль и кабанов. Об этом стало известно после осмотра мест обитания. А когда выпал снег, самка переместилась в Кабардино-Балкарию… Выпускать переднеазиатских леопардов в дикую природу стали в 2018-м, чтобы увеличить популяцию. Выращивают их в сочинском питомнике. Часть особей потеряла ошейники, а потому о них узнают по косвенным признакам. Ну а вместе с Лаурой в дикую природу отправились еще два леопарда – самка Хоста и самец Лео. На воле все они прошли больше трех тысяч километров – высоко в горах.   https://t.me/vestikbr
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