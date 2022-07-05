Самбисты Кабардино-Балкарии завоевали 4 медали на Всероссийском турнире памяти Казбека Панагова

Легенда спорта – заслуженный тренер СССР и России Арамбий Хапай - дал высокую оценку состязаниям памяти Казбека Панагова, уже 25-м по счету. Слова удовлетворения и поддержки выразили и представители Федерации самбо страны.
Основная мысль выступлений на открытии – спорт необходимо развивать всеми силами. Вложения в эту сферу - инвестиции в будущее.
Добрые слова в адрес участников состязаний высказали представители министерства спорта республики и рода Панаговых. Они пожелали сохранить все лучшее, что удалось наработать за 30 с лишним лет проведения турнира.
Турнир собрал 120 спортсменов из 23 регионов. Состязались они в восьми весовых категориях. Поединки – захватывающие, ведь на ковре спортсмены, которые уже выступали на первенствах мира, Европы, России.
Юрий Меликян из Армавира – призер чемпионатов России, Европы, других престижных соревнований. Считает, что самбо помогает развивать целеустремленность и ковать характер.
По итогам турнира среди спортсменов из Кабардино-Балкарии обладателями золотых медалей стали Альберт Пшеноков и Вейсал Биналиев. По результатам выступлений несколько борцов выполнили нормативы мастера спорта.
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