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Самбисты Кабардино-Балкарии завоевали 4 медали на Всероссийском турнире памяти Казбека Панагова

Самбисты Кабардино-Балкарии завоевали 4 медали на Всероссийском турнире памяти Казбека Панагова

05.07.2022 | 16:29
Легенда спорта – заслуженный тренер СССР и России Арамбий Хапай - дал высокую оценку состязаниям памяти Казбека Панагова, уже 25-м по счету. Слова удовлетворения и поддержки выразили и представители Федерации самбо страны. Основная мысль выступлений на открытии – спорт необходимо развивать всеми силами. Вложения в эту сферу - инвестиции в будущее. Добрые слова в адрес участников состязаний высказали представители министерства спорта республики и рода Панаговых. Они пожелали сохранить все лучшее, что удалось наработать за 30 с лишним лет проведения турнира. Турнир собрал 120 спортсменов из 23 регионов. Состязались они в восьми весовых категориях. Поединки – захватывающие, ведь на ковре спортсмены, которые уже выступали на первенствах мира, Европы, России. Юрий Меликян из Армавира – призер чемпионатов России, Европы, других престижных соревнований. Считает, что самбо помогает развивать целеустремленность и ковать характер. По итогам турнира среди спортсменов из Кабардино-Балкарии обладателями золотых медалей стали Альберт Пшеноков и Вейсал Биналиев. По результатам выступлений несколько борцов выполнили нормативы мастера спорта.   https://t.me/vestikbr
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