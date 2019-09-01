Садоводы в России смогут узаконить «лишние» сотки, если реальная площадь их участка больше той, что указана в документах — 2019.09.17





Как сообщают федеральные информагентства, с 16 сентября этого года вступили в силу поправки в законы о кадастровой деятельности и государственной регистрации недвижимости. Однако право оформления земли предоставляется далеко не всем дачникам. Нововведение касается только тех участков, которыми человек пользуется больше 15 лет, а также при отсутствии претензий со стороны соседей и местной власти. Еще одно условие – прибавляемая территория не должна превышать предельный минимальный размер участка, установленный муниципалитетом.