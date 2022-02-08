Садоводы Кабардино-Балкарии приступили к весенней обрезке плодовых деревьев и кустарников, сообщает пресс-служба Минсельхоза КБР. Как отмечают специалисты, грамотный уход – залог богатого урожая. Погодные условия уже позволяют начать работы по уходу за садом: убрать старые, обломанные, поврежденные ветки, формируя крону и давая возможность деревьям и кустарникам, которые просыпаются после зимы, подготовиться к новому сезону цветения и плодоношения. Аграрии Кабардино-Балкарии в текущем году намерены собрать урожай подов и ягод не меньше прошлогоднего. В 2021 году садоводам республики удалось обновить рекорд по производству плодово-ягодной продукции. Валовой сбор плодов и ягод составил 535,5 тыс. тонн, или 103,5% к 2020 году. В республике хорошими темпами идет закладка многолетних насаждений. В 2021 году многолетние насаждения были посажены на площади порядка 1,5 тыс. га, или 108% к 2020 году.