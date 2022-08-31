Садоводы Кабардино-Балкарии приступили к сбору яблок

В одном из садоводческих хозяйств Чегемского района выращивают яблоки трех сортов – Гала, Голден и Фуджи. В этом году, рассказывает агроном Азамат Жамалдинов, цветение было хорошее, но в тот момент пошел дождь, и только в 70 процентах случаев завязались плоды. А потом были и град, и засуха, тем не менее качеством яблок здесь довольны.
В хозяйстве – 40 гектаров многолетних насаждений интенсивного типа. Деревья находятся под противоградовой сеткой. Создана система капельного орошения.
Уже сегодня, по данным аналитиков, каждое пятое яблоко в стране созревает в Кабардино-Балкарии. В ближайшие годы весь северокавказский регион должен поставлять на столы российских потребителей до 25 процентов плодов и ягод. Поможет в этом опыт, который наработали в нашей республике.
Путь фруктов к потребителю начинается в садах, где плоды вырастили, а теперь бережно собирают. Работают здесь жители соседних сел, довольные трудоустройством рядом с домом.
Массовый сбор яблок только начинается. Когда он войдет в полную силу, по традиции ожидают снижения цен на фрукты. В прошлом же году аграрии Кабардино-Балкарии получили 535 тысяч тонн плодово-ягодной продукции. По данным Минсельхоза России, республика тогда вошла в пятерку лидеров в этом секторе сельхозпроизводства.
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