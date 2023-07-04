С юными борцами Баксана встретились чемпионы международных соревнований

Памятная встреча… В гости к юным борцам Баксана приехали победители и призеры крупных российских и международных соревнований.
Встречу организовала Федерация спортивной борьбы республики. Многие из прославленных атлетов – уроженцы Кабардино-Балкарии. Их с нетерпением ждали в спортшколе олимпийского резерва «Олимп», в которой ежегодно тренируются больше 300 детей.
В Баксан также приехали боец UFC Никита Крылов, многократный чемпион мира и России по грэпплингу и джиу-джитсу Али Багов, члены сборной страны по вольной борьбе Тимур Бижоев, Иналбек Шериев, Малик Шаваев, Анзор и Азамат Закуевы.
Гости провели мастер-классы по своим дисциплинам, а также открытую тренировку.
https://t.me/vestikbr