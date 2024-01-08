С января вступили в силу изменения в налоговом законодательстве

В частности, для физических лиц увеличили суммы, с которых можно получить социальный вычет.
С января предельный размер вычета на обучение ребенка вырос с 50-ти тысяч до 110-ти тысяч рублей. За оплату собственного обучения, а также за расходы на лечение и занятия фитнесом теперь можно вернуть подоходный налог в сумме максимум 150 тысяч рублей вместо прежних 120-ти. Кроме того, упростили процедуру оформления. Если раньше человек должен был собирать подтверждающие документы, то теперь организации, которые предоставили услугу, сами будут направлять данные в налоговую службу.
В ведомстве отмечают, что финансовая грамотность граждан растет. С каждым годом число желающих получить социальный вычет увеличивается примерно на четверть.
