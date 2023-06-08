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С января по май в бюджет КБР поступило более семи с половиной млрд рублей

С января по май в бюджет КБР поступило более семи с половиной млрд рублей

08.06.2023 | 21:59
Это почти на 9 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сегодня рассказали на встрече Главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова с руководителем регионального управления федеральной налоговой службы Асланом Губачиковым. Обсуждали исполнение плановых показателей бюджетов различных уровней. Основную долю доходов формируют налоги на прибыль, имущество организаций, профессиональный доход и УСН. В целом динамика налоговых показателей в регионе остается положительной.   https://t.me/vestikbr
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