С января по май в бюджет КБР поступило более семи с половиной млрд рублей

Это почти на 9 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сегодня рассказали на встрече Главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова с руководителем регионального управления федеральной налоговой службы Асланом Губачиковым.
Обсуждали исполнение плановых показателей бюджетов различных уровней. Основную долю доходов формируют налоги на прибыль, имущество организаций, профессиональный доход и УСН. В целом динамика налоговых показателей в регионе остается положительной.
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