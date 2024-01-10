С утра коммунальщики КБР расчищают дороги от наледи

Арктические воздушные массы принесли в Кабардино-Балкарию понижение температуры и мелкий дождь. В результате на столбах и деревьях образовалась ледяная корка. Не стали исключением и дороги.
Чтобы исключить неконтролируемое скольжение, аварии и травмы, коммунальщики посыпают полотно смесью из песка и соли. В Нальчике к обработке дорог приступили с пяти утра. Задействовали больше пяти спецмашин и несколько десятков людей. И сегодня же утром работы на магистральных улицах были завершены.
При необходимости трассы продолжат обрабатывать смесью против гололёда, говорят в администрации столицы республики. А госавтоинспекторы рекомендуют соблюдать повышенную осторожность на дорогах и водителям, и пешеходам.
