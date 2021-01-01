С сегодняшнего дня в стране вступил в силу новый порядок назначения детских пособий





Речь как о ежемесячных начислениях по уходу за ребенком, так и о единовременных. Согласно приказу МинтрудА, все необходимые документы для оформления выплат граждане могут предоставлять в электронном виде. Достаточно заверить обращение простой цифровой подписью. В частности, пакет документов можно принести в многофункциональный центр на флешке — лично либо через законного представителя. В числе возможных вариантов – отправка через портал госуслуг. При этом, ответ также будет электронным и придет тем же способом, каким передавались бумаги. Если это отказ, то он должен быть обоснованным и направлен адресату в течение пяти рабочих дней.