С сегодняшнего дня узнать о льготах, полагающихся каждому из нас, станет намного проще





Это одно из нововведений, которые вступают в силу в декабре. О выплатах будет написано на портале Госуслуг. А еще через год федеральный закон предусматривает, что о всех социальных услугах и выплатах можно будет узнать по телефону. Также в декабре медицинские и другие работники, участвующие в оказании помощи больным коронавирусом, вновь получат надбавки. Михаил Мишустин подписал постановление о продлении ежемесячных выплат еще на год – до 31 декабря 2021 года. А при нарушении своих прав врачи могут подать жалобу через все тот же сайт госуслуг. С середины декабря начнет действовать новый порядок выдачи и оформления больничных. Теперь те, кто работает сразу в нескольких организациях, смогут заполнять один электронный листок нетрудоспособности. К тому же есть возможность получать больничные при помощи телемедицинских технологий.