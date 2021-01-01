С сегодняшнего дня прививать от ковида станут все Центральные районные больницы республики и их амбулатории





Об этом сообщили в региональном Минздраве. Массовая вакцинация от коронавируса проходит по всей стране. В Кабардино-Балкарию поступило около полутора тысяч доз препарата. В ближайшее время ожидается очередная партия. Защиту от инфекции получили свыше 1300 человек. Из них уже около 600 сделали прививку повторно, как того требует схема вакцинации. В районных больницах намерены организованно привозить жителей отдаленных сел, которые захотят пройти процедуру. Как уточняют в Минздраве, сделать это можно, обратившись в любой прививочный пункт. Необходимо направление терапевта.