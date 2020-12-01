С сегодняшнего дня при подъёме в кабинах канатных дорог в Приэльбрусье обязательно ношение масок





Посетители без средств индивидуальной защиты органов дыхания допускаться к перевозке не будут. Информация опубликовано на официальной странице курортов в социальных сетях.

Для дезинфекции контактных поверхностей влажная уборка будет проводиться каждые два часа. А помещения общего пользования и кабины канатной дороги будут обрабатываться каждые 4 часа. Плюс проветривание. Также администрация курорта просит соблюдать дистанцию в местах общего пользования и по возможности избегать нахождения в людных помещениях.