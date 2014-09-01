С сегодняшнего дня на территории республики вводятся дополнительные ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусом





Установлена предельная численность участников массовых мероприятий – до 50 человек. С 11 ночи до 6 утра запрещена работа объектов общественного питания. Закрываются детские игровые комнаты в универмагах и торговых центрах. При входе в супермаркеты, объекты культуры, кафе, рестораны, МФЦ, учреждения и ведомства вводится обязательное бесконтактное измерение температуры посетителей. Стационарные объекты общественного питания могут быть заполнены не более чем на 50 процентов, театры, ДК, концертные и кинозалы, – не более чем на 75 процентов. Спортивные соревнования могут проводиться без зрителей. В указе также говорится, что организация работы кафе, ресторанов, культурных и спортивных центров возможна, если все посетители, за исключением несовершеннолетних в сопровождении родителей, имеют действующие QR-коды, то есть сертификаты о прохождении полного курса вакцинации от COVID-19. Допускаются также наличие ПЦР-тестов с отрицательным результатом, полученным не позднее, чем за 3 дня, либо документы, подтверждающие факт перенесенного коронавируса в течение последних шести месяцев.