С рабочей поездкой КБР посетила председатель Фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева

Фонд создан по поручению нашего Президента Владимира Владимировича Путина. Цель - поддержать участников специальной военной операции в решении вопросов, касающихся здоровья, работы, образования, обучения, защиты прав и других. Глава КБР Казбек Коков вместе с Анной Евгеньевной побывали в региональном филиале Фонда «Защитники Отечества», который начал работу 1 июня. Руководитель фонда ознакомилась с его деятельностью, пообщалась с коллективом, представителями общественных организаций и семей участников СВО. Работа филиала организована по принципу «одного окна», уже рассмотрено почти 400 обращений. Социальные координаторы – их сейчас 24 - обучены и работают индивидуально с каждым военнослужащим и его семьей. По муниципалитетам также созданы рабочие места для сотрудников филиала. Оперативному решению вопросов способствует то, что филиал может напрямую взаимодействовать со всеми социальными службами. В здании на Кабардинской разместили и отделения Бюро медико-социальной экспертизы, МФЦ, кабинеты юридической и первичной психологической помощи. Наша молодежь презентовала гостям региональные проекты «Дети героев» и по волонтерской поддержке семей участников СВО, которые получили высокую оценку руководителя Фонда. Анна Евгеньевна отметила положительные стороны нашей работы. Фонд «Защитники Отечества» окажет поддержку нашему филиалу по всем вопросам, где требуются решения федерального уровня и методические консультации. Казбек Коков выразил Анне Евгеньевне благодарность за поддержку, совместную работу во благо наших героев продолжим.