С первого октября на сайтах всех вузов страны должны быть опубликованы правила приема на новый учебный год — 2019.10.01





В учебных заведениях отмечают, что современные абитуриенты сдают экзамены по выбору не наугад, а с точным расчетом на поступление в конкретный вуз и на конкретную специальность. Именно поэтому правила приема на будущий год публикуют заранее. В них, в первую очередь, контрольные цифры: сколько бюджетных мест выделяет государство на бакалавриат, специалитет и магистратуру по всем направлениям. Вторым номером — перечень вступительных испытаний. А также сроки начала и завершения приема документов, правила подачи и рассмотрения апелляций, образец договора об оказании платных услуг, минимальные баллы по предметам. Отмечу, что всего на новый учебный год в России выделено больше полумиллиона бюджетных мест в вузах.