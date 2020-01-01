С нынешнего года в российских школах смогут проводить занятия по футболу





Это будут настоящие уроки, а не просто дополнительные занятия. Новый образовательный проект запускает Российский футбольный союз. Школьники научатся базовым приемам владения мячом и комбинациям, узнают больше об этом виде спорта. Дети, которые не захотят останавливаться на достигнутом, продолжат занятия в школьных спортивных клубах. Кстати, РФС намерен создать в стране целую систему, которая объединит такие клубы со специализированными учебными заведениями, куда впоследствии смогут перейти наиболее талантливые дети. Проект «Футбол в школе» уже опробовали в трех пилотных субъектах – в Татарстане, Нижегородской и Свердловской областях. К тому же 500 учителей физкультуры в регионах обучились методике проведения таких уроков – прослушали 25-часовой онлайн-курс. Занятия с педагогами будут продолжены, обещают в союзе.