С нового учебного года классные руководители в школах будут получать ежемесячную доплату в пять тысяч рублей





На эти цели в регионы направят 25 миллиардов. Такое решение приняли в правительстве страны, исполняя указание президента. Средства намерены распределить по регионам в ближайшие дни. В Кабардино-Балкарии классным руководством в школах заняты больше четырех тысяч педагогов. Такие специалисты работают с родителями учеников, ведут классные часы, организуют экскурсии и походы, обсуждают успеваемость каждого ребенка с предметниками, разрешают возникающие конфликты… Это ценный труд, который следует дополнительно вознаградить, считают в правительстве. В распоряжении сказано, что действующие региональные доплаты классным руководителям должны быть сохранены.