С нового года в стране установили новый порядок расчета минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума





Закон об этом в конце декабря подписал президент. Теперь за основу берется не потребительская корзина, а зарплаты работающих россиян. Используется статистический показатель «медиАнный доход»: половина всех трудящихся получает больше этой величины, другая половина – меньше. Согласно новой схеме, прожиточный минимум в этом году составит 11653 рубля, что на четыре процента выше, чем было в 20-м. Минимальный размер оплаты труда тоже вырос – на шесть процентов – до 12792 рублей. Новый порядок разработали в Минтруде. Ожидается, что в результате минимальные доходы россиян будут опережать инфляцию, что также позитивно скажется на ряде социальных выплат.