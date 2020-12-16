С нового года в стране отменяют единый налог на вмененный доход





До 31-го декабря предпринимателям нужно подать заявление о переходе на один из спецрежимов. На выбор предлагают семь вариантов. Индивидуальные предприниматели могут стать самозанятыми, перейти на «патент» или выбрать «упрощенку». Упрощенная система есть и для организаций. Фермеры вправе выбрать единый сельскохозяйственный налог. Он подойдет тем, у кого доля доходов больше 70-ти процентов от выручки. Определиться обязательно следует до конца этого года.

«Если налогоплательщик ЕДВН до 31 декабря не изъявляет желание, то есть не подаёт заявление на другой спец режим он автоматически считается плательщиком налога по основной системе. То есть –это организации будут платить налог на прибыль и НДС, а индивидуальные предприниматели налог на доходы физлиц и налог на имущество»,- поясняет заместитель начальника отдела налогообложения УФНС РФ по КБР Спартак Арахов.

Следует отметить, что заявление на «патент» нужно подать за 10 дней до начала его применения. Уведомить налоговую о своем решении предприниматели могут в личном кабинете на сайте ФНС или направить заявление заказным письмом в адрес инспекции по месту жительства ИП или по месту нахождения организации. В случае с «патентом» можно направить письмо в любой территориальный налоговый орган.