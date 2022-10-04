С нового года в КБР скорректируют тариф на капитальный ремонт многоэтажек

В глобальную программу капремонта вошли больше 2300 многоэтажек по всей республике. Работы завершили на 318 объектах. Из-за того, что повысилась платежная дисциплина, в последние три года удалось ускорить процесс восстановления, отметили в фонде. Однако в 2022-м возможности позволяют отремонтировать лишь 60 процентов от запланированного. Потому нужна коррекция тарифов…
К началу октября в Нальчике сдали в эксплуатацию четыре обновленных многоквартирных дома, каждому из которых – по 60 с лишним лет. Ремонт в них начали летом. Коммунальщики полностью обновили крыши и фасады, заменили системы холодного водоснабжения, канализации и отопления. Жильцы говорят: изменения видны невооруженным глазом.
С нового года в республике скорректируют тариф на капитальный ремонт многоэтажек. Ежемесячный внос не менялся с 2015-го. С того времени жители платили 6 рублей 22 копейки за квадратный метр общей площади. С января сумма составит 7 рублей 14 копеек.
Руководитель Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Мустафир Кулиев сообщил: собираемость взносов сейчас достаточно высокая: за последние девять месяцев – 95 процентов. Фонд продолжает разъяснительную работу с неплательщиками. Если у людей возникают проблемы с финансами, здесь могут рассмотреть индивидуальные условия погашения долга.
На встрече в Минстрое подчеркнули: новый тариф – 7 рублей 14 копеек за “квадрат” - позволит и дальше обновлять многоэтажки с запланированной интенсивностью. Решено, что действовать он будет до 25 года.
https://t.me/vestikbr