С нового года в Кабардино-Балкарии увеличится прожиточный минимум

Качественно и без излишней спешки… Именно так города и села – победители смотра-конкурса на лучший проект по создания комфортной для жизни среды – смогут теперь реализовывать свои идеи. Кабинет министров внес сегодня изменения в правила предоставления грантов по этой программе. Ранее деньги необходимо было освоить до конца 22-го года.
Изменения также внесли в госпрограмму обеспечения жильем и коммунальными услугами населения Кабардино-Балкария.
Правительство своим постановлением увеличило сроки достижения результатов туристических проектов – на год. Речь – о фирмах и индивидуальных предпринимателях, которые получили гранты и субсидии на развитие бизнеса в нынешнем отчетном периоде. На заседании также утвердили прожиточный минимум на 2023-й.
Кабинет министров распределил средства, которые направят муниципалитетам на финансирование республиканской акции “Моя первая работа”. В ее рамках к временному труду привлекают молодых людей от 14 до 18 лет. На эти цели в бюджете заложили около четырех миллионов рублей.
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