С начала года в КБР зафиксировали 57 случаев горения сухой травы

03.04.2026 | 10:00
С начала года на территории Кабардино-Балкарии зарегистрировали 57 случаев горения сухой травы. Об этом рассказали в региональном управлении МЧС России. Спутниковый мониторинг термических очагов возгорания ведут ежесуточно. Практически всегда причиной появления огня становится человеческий фактор, подчеркивают в ведомстве. Меж тем сухая растительность легко воспламеняется и под воздействием ветра может нанести значительный материальный ущерб: огонь переходит на лесные массивы, жилые и промышленные объекты, что нередко приводит к гибели людей. За несоблюдение правил сжигания сухой растительности и мусора предусмотрена административная ответственность. В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях предусмотрен штраф. Для граждан он составляет от пяти тысяч до 15 тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 до 30 тысяч. Индивидуальные предприниматели в случае нарушения норм заплатят от 40 до 60 тысяч рублей, юридические лица – от 300 до 400 тысяч. С начала года в Кабардино-Балкарии составили пять административных протоколов.   https://t.me/vestikbr
