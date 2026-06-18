С начала года в КБР ввели в эксплуатацию более 4 тысяч гектаров орошаемых земель

Свыше 4 тысяч гектаров орошаемых земель ввели в Кабардино-Балкарии с начала этого года – сообщают в профильном ведомстве. Таких показателей удалось достичь благодаря системной господдержке.
Только за прошлый год площадь орошаемых земель выросла более чем на 7 тысяч гектаров. До конца года планируют прибавить еще столько же. В аграрном секторе активно внедряют современные технологии: от широкозахватных дождевальных машин до систем капельного полива. Они позволяют рационально расходовать воду и точечно питать растения.
В условиях климатических изменений мелиорация снижает зависимость от осадков, повышает урожайность и помогает развитию перерабатывающих предприятий. Всего с 2019-го в республике ввели более 47 тысяч гектаров орошаемых земель.
https://t.me/vestikbr