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С начала года в КБР произошло 19 ДТП с участием детей

С начала года в КБР произошло 19 ДТП с участием детей

19.07.2026 | 11:30
С начала года в Кабардино-Балкарии произошло 19 ДТП с участием детей: 1 ребенок погиб, 19 получили травмы. В период летних каникул особенно важно напомнить детям правила дорожного движения и не оставлять их без внимания. Нередко несовершеннолетние играют рядом с проезжей частью, переходят дорогу в неположенных местах или передвигаются на средствах индивидуальной мобильности, не осознавая возможных рисков. Не допускайте управления питбайками, эндуро и квадроциклами — такая техника не предназначена для дорог общего пользования.   https://t.me/vestikbr
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