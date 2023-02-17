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С начала года в КБР пресекли свыше 250 случаев управления автотранспортом нетрезвыми водителями

С начала года в КБР пресекли свыше 250 случаев управления автотранспортом нетрезвыми водителями

17.02.2023 | 10:40
Лишение водительских прав на 2 года и штраф 30 тысяч рублей… Полицейские напомнили жителям республики, какое наказание грозит за повторное вождение в нетрезвом виде. С начала этого года на дорогах Кабардино-Балкарии выявили и пресекли свыше 250 случаев, когда машинами управляли водители с признаками опьянения. Среди них почти 40 человек правила нарушали не в первый раз. Если водитель уже лишен прав, но ездит на авто, он заплатит штраф: от 50 до 100 тысяч рублей. Либо может попасть на обязательные работы сроком до 200 часов. Пьяный водитель не в состоянии ясно мыслить и безопасно управлять транспортным средством, отмечают в Госавтоинспекции. Из-за алкоголя в крови человек хуже видит, искажённо воспринимает цвета, теряет концентрацию внимания и скорость реакции.   https://t.me/vestikbr
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