С начала года в Кабардино-Балкарии не зафиксировано ни одного случая заболевания гриппом





По данным Роспотребнадзора, в республике не зафиксировано ни одного случая заражения вирусом гриппа.

В 2-ой поликлинике Нальчика в день обслуживают около 400 пациентов. Практически каждый десятый обращается с жалобами на респираторную инфекцию. Так как симптомы схожи с теми, что и при ковиде, терапевты лечение назначают только после того, как исключат наличие коронавируса. «У кого подтверждается ковид-19, к счастью, таких больных становится все меньше и меньше у нас с каждым днем, те лечатся уже как больные коронавирусной инфекцией тест приходит отрицательный, а симптомы вирусной инфекции у них присутствуют, и повышенная температура, и кашель, и насморк, ломота в суставах, они лечатся как больные с вирусной инфекцией», -говорит участковый терапевт Елена Хакулова

В региональном управлении Роспотребнадзора отмечают: сезон распространения гриппа, как правило, приходится на январь-февраль. При этом с начала года в республике не зафиксировано ни одного случая заражения. Впервые за несколько лет. Для сравнения, в 2019-м их было почти 60, в 20-м – около 100. За ситуацией следят ежедневно.

С респираторными вирусными инфекциями в городские и сельские поликлиники еженедельно обращаются свыше двух тысяч человек. Это существенно ниже эпидемиологического порога, отмечают в Роспотребнадзоре. Данных о массовых вспышках заболевания в отдельных организациях в управление не поступало. Медики в свою очередь подчеркивают: сезон простудных заболеваний не завершен, он длится до весны.

В республике от гриппа привиты около полумиллиона жителей – школьники, студенты, люди пожилого возраста и с хроническими заболеваниями. Во многих коллективах сотрудников вакцинировали организованно. Изменение ситуации с этой болезнью фиксируют не только в Кабардино-Балкарии, но и целом по России. Однако вирусологи заявляют: грипп может вернуться следующей осенью, потому столь важна профилактика.