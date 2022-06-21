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С начала года на территории Кабардино-Балкарии зарегистрировано больше 500 пожаров

С начала года на территории Кабардино-Балкарии зарегистрировано больше 500 пожаров

21.06.2022 | 16:04
Звонок с просьбой о помощи поступил на единый номер 101. Диспетчер обрабатывает сообщения и, исходя из масштабов бедствия, отправляет силы и средства к месту событий. С начала этого года огнеборцы республики больше 500 раз выезжали на пожары. Среди основных причин возгорания – то, что люди бесконтрольно жгут сухую траву, другую растительность и мусор на открытых территориях. Помимо этого нередко оставляют дома включенный в розетку утюг или другие электроприборы, а что еще чаще становится причиной несчастья – детская шалость. Дети играют с огнем из-за беспечности взрослых. А ведь незнание установленных требований либо пренебрежение ими может стоить не одной жизни. С начала года к административной ответственности за несоблюдение правил пожарной безопасности в республике привлекли больше 30-ти человек. Ужесточают наказание за халатность в обращении с огнем и на законодательном уровне. В первой декаде июня начали действовать новые поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Они кратно увеличили штрафы для людей, которые не выполняют требования пожарной безопасности.
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