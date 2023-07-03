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С начала года на службу в российскую армию поступили больше 400 контрактников из КБР

С начала года на службу в российскую армию поступили больше 400 контрактников из КБР

03.07.2023 | 15:08
Срочная и контрактная служба, поступление в военные вузы и работа с молодежью… Эти темы поднимали на брифинге, который провел в Нальчике военный комиссар республики Дмитрий Пахомов. Он рассказал, что с начала года в российскую армию поступили на службу больше 400 контрактников из Кабардино-Балкарии. Договор с военнослужащим заключают минимум на год. Возраст участников программы увеличили с 50-ти до 60 лет, а в отдельных случаях, если у человека редкая специальность – до 65-ти. Сейчас тех, кто заключает контракты, направляют на доукомплектование воинских частей 58-й армии. Люди этой категории, находящиеся в зоне СВО, ежемесячно получают больше 200 тысяч рублей. А единовременно Минобороны выплачивает 195 тысяч. С середины апреля в Нальчике заработал пункт отбора на службу по контракту. Раньше нужно было ехать во Владикавказ. При выборе воинской части и должности учтут образование и опыт будущего солдата… На срочную же службу из Кабардино-Балкарии в нынешнюю кампанию призовут около тысячи молодых людей. Весенний призыв завершится 15 июля.   https://t.me/vestikbr
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