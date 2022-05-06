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С начала года достопримечательности Кабардино-Балкарии посетили более 260 тысяч гостей региона

С начала года достопримечательности Кабардино-Балкарии посетили более 260 тысяч гостей региона

06.05.2022 | 16:29
Рост – на девять процентов. В Минкурортов рассказали, каким был туристический поток в январе-марте. За это время достопримечательности Кабардино-Балкарии увидели 266 тысяч гостей региона. В основном это любители горнолыжного спорта. Погода была подходящей, цены – умеренными, отмечают в ведомстве. Положительное влияние оказала и программа туристического кешбэка. Приезжих интересовали как традиционные места отдыха, так и новые: экопарк «Долина нарзанов», комплекс «Верхние Голубые озёра», база «Баксан». Среди развлечений, которые предлагают в этих комплексах, - зимние катания на так называемых «плюшках», прогулки по тропам, купания в термальных источниках.
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