С начала года больше 78 тысяч детей КБР получили единые пособия

Об этом сообщили в региональном отделении Социального фонда России. Общая сумма выплат превысила четыре с половиной миллиарда рублей.
Напомним, что единое пособие заменило ряд действовавших до этого мер поддержки, и Социальный фонд назначает его в формате казначейства. Для получения выплаты родителям, как правило, достаточно подать заявление на портале госуслуг. Остальные сведения получают через систему межведомственного взаимодействия.
Размер пособия зависит от дохода семьи и может составлять от 50 до ста процентов от прожиточного минимума на ребенка в регионе. В перечень входят две ежемесячные выплаты на первого и третьего ребенка до трех лет, выплаты на детей от три до 17 лет, а также ежемесячное пособие беременным женщинам.
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