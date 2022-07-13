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С июля в Кабардино-Балкарии действует особый противопожарный режим

С июля в Кабардино-Балкарии действует особый противопожарный режим

13.07.2022 | 16:08
В одном из степных районов республики полыхает сухая трава. Всего в нескольких метрах от оживленной трассы. Даже такие, на первый взгляд, небольшие пожары могут иметь серьезные последствия. Огонь, как правило, быстро распространяется, и площадь возгорания может увеличиться в десятки раз. С начала года в Кабардино-Балкарии зафиксировано больше 600 пожаров. В них погибли 10 человек, 22 человека получили различные травмы. В большинстве случаев горели сухая трава и мусор. Причиной возгорания в основном были погодные условия. Но имели место и поджоги) С июля в Кабардино-Балкарии действует особый противопожарный режим. Запрещено разводить костры, сжигать бытовые отходы и сухие стебли растений, проводить любые работы, которые могут спровоцировать возгорание. Специалисты отмечают: из года в год с наступлением жаркого периода количество выездов огнеборцев увеличивается кратно. Больше полусотни административных дел за сжигание мусора и травы возбудили в республике с начала года. Однако в некоторых случаях ответственность может быть и уголовной. Особый противопожарный режим будет действовать в регионе до конца сентября. https://t.me/vestikbr  
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