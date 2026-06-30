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С июля россиян ждут важные изменения

С июля россиян ждут важные изменения

30.06.2026 | 13:10
Июль готовит россиянам немало перемен. Что нового появится в процедуре регистрации жилья? Какую выплату начнут получать граждане старше 80-лет? Что предусматривает очередной этап запуска цифрового рубля и как он будет функционировать? В рубрике Объясняем РФ. С 1 июля в России заработает новый способ регистрации жилья. Покупатели и продавцы смогут оформить сделку онлайн – понадобятся только электронная подпись и подтверждение личности через Единую биометрическую систему. Привычный порядок через МФЦ или нотариуса сохраняется. Нововведение удобно, если стороны находятся в разных регионах. Еще одно изменение коснется пенсий. Граждане старше 80 лет и те, кому присвоили первую группу инвалидности, с июля начнут получать фиксированную часть в двойном размере. Повышенные выплаты ждут и пенсионеров, которые ухаживают за нетрудоспособными родственниками, а также жителей Крайнего Севера и сельских территорий. В июле Центробанк вводит ограничения на выдачу кредитов. Новые правила коснутся тех, кто тратит на погашение займов больше половины дохода. Если долговая нагрузка превышает 80 процентов, условия станут еще жестче. Банки и микрофинансовые организации смогут выдавать таким заемщикам деньги, но в меньшем объеме. Получить одобрение станет труднее, особенно при наличии нескольких займов. Родители и опекуны смогут получать справки по счетам и вкладам несовершеннолетних от 14 до 18 лет – это сделает финансовые операции прозрачнее. Кроме того, банки и МФО получат доступ к данным из всех квалифицированных бюро кредитных историй – это поможет предотвратить оформление займов без согласия клиента. С завтрашнего дня Банк России вводит новую форму договора счета цифрового рубля. Принудительного перехода не будет – договор нужен, чтобы граждане и компании могли открыть счет на платформе ЦБ и в будущем пользоваться цифровой валютой. На повседневную жизнь это пока не влияет: зарплаты, пенсии и пособия продолжат приходить в обычных рублях.   https://t.me/vestikbr
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