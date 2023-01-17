С февраля в России пройдет ежегодная индексация части выплат, пособий и компенсаций. Увеличение составит 11,9 процента, сообщили в федеральном Минтруде.
Коснется оно, в частности, единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячных выплат ветеранам и по уходу за ребенком, материнского капитала и других начислений. В общей сложности намерены увеличить больше 40 различных пособий и компенсаций.
Напомним, что ежегодно в нашей стране коэффициент индексации социальных выплат устанавливают с февраля. Рассчитывают его исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год. В этот раз он приблизился к 12-ти процентам.
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