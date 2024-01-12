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С двух до четырех полос расширили 4 км трассы «Кавказ» в пределах КБР

С двух до четырех полос расширили 4 км трассы «Кавказ» в пределах КБР

12.01.2024 | 17:36
О результатах за прошлый год сообщили в Управлении дорожного хозяйства республики. Речь идет об участках недалеко от Аргудана и Анзорея. Оба объекта входят в проект капитального ремонта отрезка «Аргудан – граница с Северной Осетией». Полностью работы здесь должны завершить в 25-м году… Также специалисты расширили и укрепили земляное полотно, создали дорожную «одежду» из трех слоев асфальтобетона. Такой тип покрытия выдержит высокие транспортные нагрузки. Отметим, что всего по проекту отремонтируют больше 20-ти пересечений и примыканий и проложат столько же водопропускных труб. Помимо этого, укрепят обочины и кюветы, благоустроят пешеходную среду. Напомню, в республике за последние три года с двух до четырех полос расширили 37 километров трасс. В 2023-м в четырехполосное исполнение перевели мост через реку Баксан. Здесь же установили первый в республике противогололедный комплекс. «Умная система» получает данные с дорожных метеостанций и автоматически наносит жидкий реагент на проезжую часть, когда это необходимо. До июля этого года завершится капремонт моста через реку Черек при въезде в Старый Черек: проезжую часть также расширяют с двух до четырех полос.   https://t.me/vestikbr
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