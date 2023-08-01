С августа в России вступают в силу новые законы в разных сферах

В частности, коснутся они образования, медицины и транспорта.
Студенты старших курсов училищ смогут преподавать в детских садах и начальной школе и вести кружки, а старшекурсники вузов – занимать должности учебно-вспомогательного персонала в университетах. Это решение поможет восполнить кадровый дефицит в школах, считают авторы законопроекта – депутаты Госдумы, что особенно важно для сельской местности.
Сегодня начинается эксперимент, разрешающий частным клиникам консультировать пациентов онлайн при повторном обращении. Если первичный прием был очным, то для дальнейшего наблюдения пациент сможет выбрать любое подразделение этой же больницы в другом городе или регионе. В эксперименте участвуют 15 компаний.
С августа водителями такси и общественного транспорта не смогут стать люди с судимостью. При трудоустройстве претенденты должны будут предоставить справку об отсутствии проблем с законом. Если работника подозревают в совершении преступления, его отстранят от поездок на время следствия.
Также с сегодняшнего дня увеличится утилизационный сбор для легковых автомобилей. Это плата, которую берут с владельца для обеспечения экологической безопасности. С 12 года ее взимают при ввозе авто из-за границы наравне с таможенными пошлинами. Теперь утильсборы существенно выросли: в некоторых случаях – в сотни раз. Ввезти транспорт по сниженным ставкам отныне можно лишь, если он предназначен для личного пользования.
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